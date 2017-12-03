Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Elysee Saray’ında

Gülten Özbey, Paris, 3 Aralık, (DHA)- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’yi Elysee Sarayında kabul etti.Heyetler arası görüşme sonrasında basın toplantısı düzenlendi.

Macron, Irak\'taki Kürtlerin haklarına önemi verdiğini belirterek Barzani ile terörle mücadele ve peşmerge konularının görüşüldüğünü ve konuşulduğunu söyledi. Macron referanduma da değindiklerini, Fransa’nın, Irak\'ın güçlü olmasına ve toprak bütünlüğüne önem verdiğini söyledi. Ekim ayının sonunda Irak\'ın kuzeyinde sağlanan ateşkesin önemli bir gelişme olduğun belirterek \"Fransa, Irak\'ta yapıcı ve ulusal bir diyaloğun oluşması çağrısında bulunuyor\" dedi.

Bu diyalog çerçevesinde Irak\'ın sınırlarının federal kontrolün meşruluğu tanınması gerektiğini ve Fransa\'nın Irak\'ın bütünlüğü ve Kürtlerin haklarını korunması için elinden geleni yapacağını genç yönetime güvendiğini ve gelecek hafta ve aylarda bu diyaloğun sürmesi için Fransa’nın her şeyi yapacağını ayrıca sorunların çözüme kavuşmasının Erbil ile Bağdat yönetimi arasındaki diyaloğa bağlı olduğunu da söyledi ve bu toplantının sonrasında Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüşeceğini dile getirdi.

Barzani, Irak\'ta yaşana sorunları çözmek için Fransa\'nın önemli bir rol oynadığını Anayasal çerçevede Irak\'ın bütünlüğünden taraf olduklarını Bağdat yönetimi ile bir sorunları olmadığını ve Irak yönetimi ile anayasal çerçevede bütün sorunları çözmek için müzakere başlatmaya hazır olduklarını ifade etti. “Biz anayasa ve Irak\'ın bütünlüğünden yanayız.Referandum ile ilgili yeni bir süreçteyiz, referandum bitti. Bu konu ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Federal mahkemenin kararına saygı duyuyoruz.” dedi. Barzani ayrıca “bizim için önemli olan Irak\'ta bütünlük sağlanıp sağlanamayacağıdır” ifadesini kullandı

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Elysee Sarayı Macron (IKYB) Başbakanı Neçirvan Barzani