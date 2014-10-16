Irak Kürdistan parlamentosu Rojava'yı resmen tanıdı

Kobanê'de PYD'nin IŞİD'e karşı direnişi sürerken, Irak Kürdistanı'nda çok önemli bir gelişme yaşandı. Irak Kürdistan Parlamentosu dün yaptığı toplantıda, Rojava'da PYD'nin kurduğu kantonları tanıma kararı aldı.

Irak Kürdistan Parlamentosu'nun Rojava'yı resmen tanıması, PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in Erbil ziyaretinden hemen sonra gerçekleşti.

Barzani yönetimi de tanıyacak mı?

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Parlamento kararında, Irak Kürdistan hükümetine de Rojava'daki üç kantonu tanıma çağrısı yapıldı.

Irak Kürdistan yönetimine, Rojava'ya "mali destek verilmesi" çağrısının da yapıldığı kararda, Irak Kürdistan Parlamentosu'nun kararına rağmen, Kuzey Irak'taki Mesud Barzani liderliğindeki yönetim halen Rojava'yı tanımış değil.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den sonra, ülkenin kuzeyinde Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Rojava bölgesinde Kobani, Efrin ve Hasakah adlı üç kanton oluşturulmuştu.

Ancak Irak Kürdistan yönetimi Rojava'yı bugüne kadar tanımamıştı.

Dohuk'ta bulunan Cumhuriyet muhabiri Mahmut Oral'ın görüşmelere ilişkin izleminleri ise şöyle:

Rojava’daki Kürtlerin arasındaki sorunların çözülmesi ve birliğin sağlanması için Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesud Barzani’nin çağrısı, PYD Eşbaşkanı Salih Müslim ile diğer Kürt parti ve oluşumlarının katılımıyla 2 gündür Dohuk’ta düzenlenen toplantıda Kürtlerin birliğinin sağlanması için ilk adım atıldı. PYD’nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Birlik Hareketi (Tevdem), Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyelerininden seçilecek 6 kişilik bir çalışma grubu oluşturuldu. Peşmerge Bakanlığı, dünden itibaren Rojava’ya ağır silah gönderildiğini açıklarken, Kürt Bölgesel Yönetimi Parlementosu da Rojava’nın 3 kantonu ile ilişkilerin geliştirilmesi, Rojava’ya insani ve lojistik yardım yapılmasını karara bağladı.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani, Rojava’daki Kürtlerin arasındaki sorunların çözülmesi ve birlik sağlanması için 2011’de Erbil’de düzenlenen ve “Erbil mutabakatı” olarak adlandırılan anlaşmanın bozulmasının ardından Rojavalı Kürtleri bu kez Dohuk’ta bir araya getirdi.

Önceki gün saat 17.30 sıralarında Donuk’taki peşmerge karargâhında Barzani’nin başkanlığında başlayan toplantıya KDP’nin üst düzey yetkilileri, PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Batı Kürdistan Halk Meclisi Tev-Dem (MGRK) ile Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENKS) bünyesindeki siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıdan net bir sonuç çıkmazken toplantıya dün devam edilmesine karar verildi. Müslim ve diğer katılımcılar toplantıda görüşülen konularla ilgili bir açıklama yapmadı.

Barzani: Erbil neyse Kobani odur

Toplantıdan yansıyan bilgilere göre Barzani’nin “Kürtler arasında birlik sağlanmadan toplantı dağılmayacak” dediği belirtildi. Basına kapalı geçen toplantının içeriğiyle ilgili Kürt Bölgesel Yönetimi’nin resmi sitesinde önceki bir açıklama yayımlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Barzani, Kürt halkının çok hassas bir süreçten geçtiğini belirterek, şunları söyledi: “Bu süreçte tüm taraflar olarak aramızdaki birliği ve bütünlüğü sağlamak için her zamankinden daha fazla çaba sarfetmemiz gerekiyor. Çünkü yapılan saldırılar bütün Kürtlere yöneliktir. Teröristler iki devletin ordusunu dize getirmeyi başardı. Ancak Kürtlere karşı yenilgiye uğradı. Bu nedenle Kürtler olarak, dünyaya birlikte hareket ettiğimizi göstermemiz çok önemlidir. Bu sorumluluk hepimizin omuzundadır. IŞİD’le mücadele bir kader savaşıdır. Benim için Kobani ve Erbil arasında fark yoktur. Koalisyon güçlerinin desteğini sürekli hale getirmemiz için çabalarımızı birleştirmeliyiz”

Barzani öğleden sonraki oturuma katılmadı

Toplantı dün sabah saat 10.30 sıralarında yine Dohuk’taki peşmerge karargâhında Barzani’nin başkanlığında başladı. Ancak birkaç saat sonra toplantıya ara verildi. Toplantının öğleden sonra yapılan ikinci kısmının PYD Eş Başkanı Müslim ve diğer Kürt partilerinin temsilcilerinin de kaldığı Dilşad Palas’ta yapılmasına karar verildi. Buradaki toplantıya Barzani’nin yerine Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanlık Divanı Üyesi Dr. Hamit Derbendi başkanlık etti. Barzani’nin Rabia bölgesinde IŞİD ile Peşmerge arasında süren çatışmaları komuta ettiği için toplantının ikinci bölümüne katılmadığı bildirildi.

‘Her yerde Kürtlerin birliği sağlanmalı’

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, gazetemize yaptığı açıklamada “Sadece Rojava’da değil her yerde Kürtler arasında yardımlaşma ve birlik olmalıdır, bu bir zorunluluktur” dedi. 6 kişilik komisyon Toplantının öğleden sonraki bölümünde PYD’nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Birlik Hareketi (Tevdem), Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyelerininden seçilen 6 kişilik bir çalışma grubu oluşturuldu. Grup daha sonra diğerlerinden ayrılarak çalışmalarına başladı. 6 kişilik çalışma grubunun Kürtlerin birliği konusunda atılacak adımlarla ilgili çalışmalara başladıkları bildirildi. Dohuk’taki toplantıya katılan grupların temsilcileri 18.00 sıralarında dinlenmeye çekilirken, oluşturulan 6 kişilik çalışma grubu gece de görüşmelerini sürdürdü. Kürtlerin birliğinin sağlanması için salı gününden beri sürdürülen toplantıya bugün de davem edilmesi kararı alındı.

Kobani’ye silah yardımı

Diğer yandan, Peşmerge Bakanlığı sözcüleri dünden itibaren Kobani’deki Kürt güçlerine silah gönderildiğini açıkladı. Sözcü, Kobani’ye ferdi silah ve cephanenin yanında, top, havan, patlayıcılar ve füze gibi ağır silahlar gönderildiğini bildirdi. Ancak Kobani’nin çevresindeki IŞİD varlığı dikkate alındığında bu yardımın Türkiye üzerinden mi yoksa koalisyon uçakları vasitasıyla havadan mı gönderildiği belirsizliğini koruyor.

Rojava ile ilişkileri geliştirme kararı aldı

İki günden bu yana Kobani gündemiyle olağanüstü toplanan 79 üyeli Kürt Bölgesel Yönetimi Parlementosu dikkat çeken kararlar aldı. Dün akşam açıklanan kararda Rojava’nın Cizire, Efrin ve Kobani kantonları ile ilişkilerin geliştirilmesi Kobani’de IŞİD’e karşı mücadeleye destek verilmesi, insani ve lojistik yardım gönderilmesi karara bağlandı.

Karar Kürt, Türkmen, Hıristiyan, Ezidi ve İslami grupların tümünün oybirliğiyle alındı. Karar, Rojava’daki Kürt birliği için Dohuk’ta toplanan Kürt siyasetçilerin bulunduğu otelde de büyük bir dikkatle televizyonlardan izlendi. Rojavalı Kürt siyasi partilerinin üst düzey yöneticileri ve sözcüleri kararın kendilerini memnun etttiğini söyledi.