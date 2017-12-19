Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki protestolar sürüyor: Ölü ve yaralılar var

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) memur maaşlarının ödenmesi, gecikmesi ve alınan kemer sıkma önlemlerini nedeniyle dün başlayan gösteriler bugün de devam etti. Gösterilere yapılan müdahale sırasında 5 kişinin hayatını kaybettiği 80 kişinin de yaralandığı belirtildi

Dün 13 kentte yapılan eylemler ikinci gününde farklı şehirlere de yayıldı. Germiyan, Hewlêr ve Halepçe’de ‘hakkımızı istiyoruz’ diyen kamu emekçilerinin eylemine sert müdahalede bulunuldu.

Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) Süleymaniye'deki parti merkezinin yakılmasının ardından göstericiler bugün de Ranya’da Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan İslami Birlik (Yekgırtu) partilerine ait binaları ateşe verdi.

Ranya Sağlık Müdürü Taha Muhammed, Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamada, bugünkü olaylarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 80 kişinin yaralanarak hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Birçok noktada protesto gösterileri düzenlenirken Kürdistan Bölgesi Parlamenteri Rabûn Mehrûf'un Süleymaniye’de gözaltına alındığı iddia edildi.

Protestocular, IKBY'den, peşmerge güçleri de dahil olmak üzere güvenlik güçlerinin maaşlarında kesintiye gitme planından vazgeçmesini istiyor. Güvenlik güçleri ise protestoculara biber gazıyla müdahale ediyor.

Referandum, ekonomik krizi derinleştirdi

IKBY, 2014'ten beri Bağdat'ın bütçe kesintileri, göçmenler ve yerlerinden olan kişilerin getirdiği yük ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ekonomik kriz içerisindeydi.

Bölgede yapılan referandumun ardından petrol zengini Kerkük vilayetinin yönetiminin askeri operasyon sonucu Bağdat hükümetine geçmesi de krizi derinleştirmişti.