Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde seçimler ertelendi

Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Hendren Muhammed yaptığı açıklamada, başkanlık seçimleri ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 1 Kasım'da yapılmayacağını belirtti.

Reuters'ın Erbil'de telefonla ulaştığı Hendren Muhammed, Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'nun yeni bir tarihin belirlenmesi için konuyu parlamentoya havale edeceğini belirtti.

Hendren Muhammed, seçimleri erteleme kararına gerekçe olarak partilerin aday göstermemiş olmasını gösterdi.

Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu daha önce yaptığı açıklamada, 1 Kasım'daki parlamento ve başkanlık seçimlerinin birlikte yapılacağını duyurmuş ve 15 Ekim'den itibaren propaganda sürecinin başlayacağını belirtmişti.

IKBY'nin bağımsızlık referandumunun ardından Bağdat'taki merkezi hükümetle IKBY arasında gerginlik tırmanmıştı. Bağdat yönetimi peşmerge kontrolünde olan ihtilaflı bölgeleri geri almak üzere geçen hafta başında bir operasyon başlatmıştı.

Operasyonda Kerkük vilayetinin tamamı ele geçirilmişti. Muhalefetteki Goran Hareketi, IKBY lideri Mesud Barzani'nin istifa etmesini talep ediyor.

Reuters, HT/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe