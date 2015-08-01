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Dünya

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi: PKK, Kürdistan'dan çekilmeli

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin liderliğinden yapılan açıklamada, PKK'nın 'Kürdistan bölgesinden çıkması gerektiği' ifade edildi

01 Ağustos 2015 18:32

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin ofisinden yayınlanan açıklamada, PKK ’nın ‘Kürdistan bölgesinden çıkması gerektiği’ belirtildi. PKK’nın, Türkiye ’nin PKK’ya yönelik hava saldırılarında “sivillerin ölümünü engellemek için” Kürdistan bölgesinden çıkması gerektiği ifade edildi.

AFP’nin haberine göre, açıklamada, “PKK’nın, sivillerin bu savaşın kurbanı olmaması için savaş alanını Kürdistan bölgesinden uzak tutması gerekiyor” ifadesi kullanıldı. Ajansa konuşan Barzani’nin danışmanı Kifah Mahmud, “Türkiye hükümeti sivilleri bombaladığında hiçbir mazeret gösterememesi için PKK’nın askeri üslerini bölgeden uzak tutması gerekiyor. PKK’nın bölge içinde üssü olmasaydı Türkiye sivilleri bombalıyor olmazdı” dedi.

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