Irak: Kerkük’teki PKK varlığı savaş ilanıdır

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Kerkük'e PKK'lıları getirdiğini belirterek, "Kerkük'teki PKK varlığı savaş ilanıdır" açıklamasında bulundu. IKBY yönetimi de Kerkük'te PKK varlığı olmadığını, suçlamaların asılsız olduğunu ifade ederek, "Kerkük'te PKK varlığı yoktur. Suçlamalar asılsız" dedi.

Reuters'ın haberine göre, Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni PKK üyelerini Kerkük'e getirmekle suçlayarak, bu durumun bir savaş ilanı olduğunu söyledi.

Erbil yönetimi suçlamaların asılsız olduğunu ifade ederek, "Kerkük'te PKK'lı yok, suçlamalar asılsız" açıklamasında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığı: İran sınırları kapattı

Irak Dışişleri Bakanlığı, hükümetin talebi üzerine, İran'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sınır kapılarını kapattığını duyurmuştu. Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptığı yazılı açıklamada, "İran, merkezi yönetimin talebi üzerine IKBY ile sınır kapılarını kapattı" ifadesini kullanmıştı.

Mahcub, hükümetin bu talebinin, IKBY'nin referandumundan dolayı, ülkenin birliği ve egemenliğini korumak, ülkedeki sınır kapılarıyla havalimanlarının kontrolünü sağlamak konusunda attığı adımların devamı olduğunu bildirmişti.

İran yalanlamıştı



Hürriyet'in haberine göre, Pervizhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik bugün yaptığı açıklamada, İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını belirtirken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, IKBY ile olan sınır kapılarının kapanmadığını açıklamıştı.

