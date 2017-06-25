T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak: IŞİD'in sonunu hazırladık

"Ne dünyevi ne de uhrevi kurallara riayet eden bu terör çetelerinden daha güçlü olduğumuzu gösterdik"

25 Haziran 2017 18:24

Irak Başbakanı Haydar el-İbad IŞİD'i askeri yönden zayıflatarak sonunu hazırladıklarını söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre İbadi, geçen yıl temmuz ayında başkent Bağdat'ın El-Karade Mahallesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada, İbadi'nin "Güvenlik güçlerimiz terör örgütü IŞİD'in askeri yönden gücünü zayıflatıp sonunu hazırladı. Ne dünyevi ne de uhrevi kurallara riayet eden bu terör çetelerinden daha güçlü olduğumuzu gösterdik" şeklindeki sözleri yer aldı.

Örgütün bulduğu her açığı da kullandığına dikkati çeken İbadi ancak istihbarat birimlerinin birçok eylem planını boşa çıkardığını belirtti. 

DAEŞ'ın geçen yıl düzenlediği kanlı saldırının amacına dikkati çeken İbadi, Karade'de işlenen suçun perde arkasında Bağdat'taki hayatı yok etme girişimi olduğunu kaydetti.

Terör örgütü DAEŞ'in,3 Temmuz'da Karade Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine bombalı araçlarla düzenlediği intihar saldırıları sonucu 300'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

IrakIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24