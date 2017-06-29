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Deutsche Welle

Irak: IŞİD’in sahte devleti çökmüştür

Irak ordusu, IŞİD'in "hilafet" ilan ettiği Musul'daki El Nuri Camii'nin kontrolünü ele geçirdi. Irak Başbakanı Haydar El İbadi, bu gelişmeyi "IŞİD’in sahte devletinin sonu" olarak yorumladı.

29 Haziran 2017 21:28

Irak ordusu, IŞİD’in bundan yaklaşık üç yıl önce "hilafet" ilan ettiği Musul'daki El Nuri Camii'nin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Irak ordusunun sözcüsü, terörle mücadele birliklerinin perşembe günü Musul'un Eski Şehir bölgesindeki büyük bir kısmı tahrip edilmiş olan Camii'nin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Sözcü, devlet televizyon kanalında yaptığı açıklamada "IŞİD’in sahte devleti çökmüştür" diye konuştu. Sözcü hükümete bağlı birliklerin Musul’da IŞİD‘e karşı ilerleyişini sürdürdüğü bildirdi.

Sembolik öneme sahip El Nuri Camii'nin ele geçirilmesinin ardından Irak Başbakanı Haydar el İbadi de bir açıklama yaparak " El Nuri Camii ve el Habda minaresinin geri alınması IŞİD'in sahte devletinin sonudur" dedi.

Camii geçen hafta bombalanmıştı

12. yüzyıldan kalma El Nuri Camii, geçen hafta IŞİD militanları tarafından bombalanmıştı. Tarihi Camii'nin meşhur eğik minaresi de büyük ölçüde tahrip edilmişti.

IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi, Musul'un bundan üç yıl önce örgüt tarafından ele geçirilmesinden kısa bir süre sonra, 4 Temmuz 2014'te El Nuri Camii'nde "halifelik ilan ettiğini" duyurmuştu. Bağdadi'nin IŞİD lideri olarak ilk ve son görüntüsü de burada konuşma yaptığı sırada kaydedilmişti.

Irak ordusunun Musul operasyonu 2016 yılının Ekim ayında başlamıştı. Irak güvenlik güçleri şimdiye dek kentin yüzde 90’ının kontrolünü ele geçirdi. IŞİD kentin Eski Şehir bölgesinde birçok mahallenin kontrolünü hala elinde bulunduruyor.

BM verilerine göre IŞİD’in kontrolündeki mahallelerde yaklaşık 150 bin sivil mahsur kalmış durumda ve bu sivillerin çoğu IŞİD tarafından canlı kalkan olarak kullanılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/Dpa, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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