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Dünya

Irak: IŞİD'den ele geçirilen köylerde uyuşturucu ve dar ağacı bulundu

Irak Savunma Bakanlığı, IŞİD'den ele geçirilen köylerde bulunanları açıkladı

03 Ekim 2014 17:02

Irak askerlerinin, Irak Şam İslam Devleti’nden (IŞİD) ele geçirdiği köylerde çok sayıda uyuşturucu hap bulundu, bir köyde ise mahkeme olarak kullanılan binada darağacı kurulduğu görüldü.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı ve görüntülü bildiriye göre; Selahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinden hareket ederek ilçenin batısında 30. Mekanize Piyade Tümeni öncülüğünde Şii ve Türkmen milislerin de destek vermesiyle yapılan geniş kapsamlı operasyonlar sonucu Irak Şam İslam Devleti terör örgütü IŞİD'in elinde bulunan 36 köy tamamen militanlardan temizlendi.

Bildiriye göre; Irak Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter ve savaş uçaklarının havadan destek verdiği operasyonda en az 50 IŞİD militanı öldürüldü.

DHA’da yer alan habere göre, Tuzhurmatu'nun 15 km batısında yer alan Bir Ahmed köyünde örgüt tarafından hastane olarak kullanılan bir okulda oldukça yüksek miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Diğer bir köyde ise örgütün sözde İslami mahkemesi olarak bilinen bir binanın içinde idam cezasına çarptırılan kişilerin asıldığı darağacı görüntülendi. Bakanlık tarafından dağıtılan görüntülerde, köylere yapılan baskın sırasında tanklardan atılan top atışları, IŞİD militanlarının bulunduğu binalara isabet edişi, dumanların yükselişi, çatışmalarda öldürülen teröristler ve yerde kazdıkları sığınak da görülüyor. 

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