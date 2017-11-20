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Dünya

Irak: IŞİD militanlarıyla evli 300 Türkiye vatandaşı kadın sınır dışı edilecek

13 farklı ülkeden 509 kadının ve 813 çocuğun sınır dışı edileceği belirtildi

20 Kasım 2017 18:38

Irak hükümeti, Musul'un IŞİD'den alınmasının ardından gözaltında tutulan örgüt militanlarının eşlerini sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

Fransız haber ajansı AFP, 13 farklı ülkeden 509 kadının ve 813 çocuğun sınır dışı edileceğini aktardı.

AFP'ye konuşan Ninova Vilayet Konseyi Başkan Yardımcısı Nurettin Kablan, Musul yakınlarındaki Tel Keif'te tutulan IŞİD militanı eşlerinin Bağdat yakınlarındaki bir kampa nakledileceğini ve sınır dışı işlemlerinin yapılacağını söyledi.

Kablan, IŞİD militanlarıyla evli söz konusu 509 kadından 300'ünün Türkiye vatandaşı olduğunu belirtti.

İkinci sınır dalgası

Kablan, "Bu ikinci sınır dışı dalgası. İki ya da üç dalga daha olacak" diye konuştu.

Gözaltındaki kadın ve çocukların durumuyla ilgili bilgi almaya çalışan sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi de gözaltındakilerin Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Tacikistan vatandaşı olduklarını söyledi.

IŞİD militanlarının aileleri konusunda ne yapılacağı Irak hükümeti için önemli bir tartışma konusu olmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Drian, Fransa vatandaşı IŞİD militanlarının Irak'ta yargılanacağını söylemiş, bu militanların aileleri konusundaysa dosya bazında karar verileceğini açıklamıştı.

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