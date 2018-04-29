Irak, 'IŞİD militanlarının' eş ve çocuklarını kampta tutuyor

Irak makamları, IŞİD militanlarının eş ve çocukları olduğu belirtilen ve çoğu Türkiye vatandaşı olduğu söylenen 1300 kişiyi Musul'un güneyindeki bir kampta tutmaya başladı.

13 farklı ülkenin vatandaşları olduğu bildirilen bu kişilerin geçen ay Irak ordusundan geri alınan Tel Afer'den kaçtıkları açıklandı.

Kampta kalanlara yardım sağlayan Norveç Mülteci Konseyi, bu kişilerin "fiilen gözetim altında" olduklarını duyurdu.

Iraklı yetkililer, kampta kalanların büyük olasılıkla ülkelerine iade edileceklerini belirtti.

IŞİD'in 2014'te Irak'ın kuzey ve batısının büyük bir bölümünü ele geçirmesinden sonra halifelik ilan etmesinin ardından bölgeye binlerce yabancı gelmişti.

Iraklı askeri yetkililer ve istihbarat görevlileri kamptakilerin büyük bölümünün kimlik belgeleri bulunmadığını ancak çoğunun Türk olduğunu söyledi.

Kamptakiler arasında Tacikistan, Azerbaycan, Rusya, Almanya ve Fransa vatandaşları da var.

Bir Iraklı subay, bu kişilerin Tel Afer yakınlarında IŞİD militanı olduğu tahmin edilen kocalarıyla birlikte Peşmerge güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Kürt güçlerinin kadın ve çocukları Irak birliklerine teslim ettiği belirtiliyor. Erkeklerin nereye götürüldükleri bilinmiyor.

Kemal Harki adlı bir Peşmerge komutanı, Associated Press ajansına bazı erkeklerin Irak makamlarına teslim edildiğini, teslim olurken Peşmerge birliklerine saldıran diğerlerinin de öldürüldüğünü söyledi.

Reuters muhabirleri, kamptakilerin çok kötü koşullarda yaşadığını aktardı.

Fransızca konuşan ve kocası tarafından Irak'a getirilmeden önce Paris'te yaşadığını anlatan bir Çeçen kadın da "Fransa'tya gitmek istiyorum. Ama nasıl gideceğimi bilimiyorum" dedi.

Iraklı Albay Ahmed el-Taie "Burada IŞİD militanlarının ailelerini sıkı güvenlik önlemleri altında tutuyoruz. Nereye götürülecekleri konusunda hükümetin talimatlarını bekliyoruz. Onlara iyi davranıyoruz. Bunlar masum insanları soğukkanlılıkla öldüren suçluların aileleri. Ama onları sorguladığımız zaman çoğunun vahşi IŞİD propagandasıyla kandırıldıklarını gördük" dedi.