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Dünya

Irak IŞİD militanlarına idam cezası verdi

Sanıklar, suçsuz olduklarını ve işkence altında ifade verdiklerini iddia etti

09 Temmuz 2015 10:40

Irak'ta bir mahkeme geçen yıl Haziran ayında, Tikrit'te yüzlerce askeri öldürmekten sorumlu tutulan 24 IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) militanına idam cezası verdi.

Örgütün Camp Speicher isimli eski bir ABD askeri üssüne düzenlediği saldırıda, çoğunluğu Şii yaklaşık 1700 asker hayatını kaybetmişti.

Irak ordusu Tikrit kentini Mart ayında ele geçirdikten sonra, saldırıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen onlarca IŞİD militanını tutuklamıştı.

Sanıklar, suçsuz olduklarını ve işkence altında ifade verdiklerini iddia etti.

Ancak Bağdat'taki mahkeme elinde güçlü kanıtlar bulunduğunu iddia ederek, hepsi Irak vatandaşı olan sanıkların asılarak idam edilmesine karar erdi.

Karar onay için bir ay içinde yüksek mahkemeye gönderilecek.

Mahkeme sözcüsü, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 604 kişinin daha arandığını söyledi.

IŞİD, saldırının fotoğraf ve videolarını da internette yayınlamıştı.

Görüntülerde askerlerin yere zorla yatırıldıktan sonra kurşuna dizildiği görülüyordu.

Tikrit'in Irak ordusu tarafından geri alınmasının ardından bölgede askerlere ait olduğu düşünülen 12 toplu mezar bulundu.

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