Irak işgali Tony Blair'i depresyona soktu

T24 - İngiltere’de piyasaya sürülen bir kitap, Irak Savaşı’nın gerekli olduğunda ısrar eden ve işgali başlatmak için kitle imha silahları yalanını bile öne süren eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in işgal sonrasında ciddi depresyona girdiğini öne sürdü.



Andrew Rawnsley’in “The End of the Party” (Partinin Sonu) adlı kitabında, Tony Blair’in Irak işgalinin en şiddetli çatışmalara sahne olduğu 2003 ve 2004 yıllarında, gazetelere yansıyan savaş haberleri yüzünden moralinin çok bozuk olduğu belirtildi.



Independent, söz konusu kitapta, savaş yüzünden aldığı eleştiriler nedeniyle ağır baskı altında kalan Blair’in parlamento görüşmeleri esnasında dalıp gittiği, hatta geceleri gördüğü kâbuslar nedeniyle yatağından fırladığı ifade edildi.





Gordon Brown baskısı



2004 yılında dönemin Ekonomi Bakanı Gordon Brown’a görevini bırakacağını söyleyen Blair, eşi Cherie ve yakın arkadaşlarının isteği üzerine kararından vazgeçmişti.



Blair, geçen ay işgal için sunduğu delilleri inceleyen Chilcott soruşturmasında, İngiltere’nin kaybettiği askerlerin ailelerini öfkelendirmemek için pişman olmadığını söylemişti.



Ancak The Observer gazetesi yazarı Rawnsley’in kitabında, Blair’in söylediklerini tersini hissettiği ifade edildi. Kitapta ayrıca, Blair’in görevi süresince gergin olduğu Gordon Brown’ın baskısı altında kaldığı ve bu durumun onu iyice depresyona soktuğu ileri sürüldü.