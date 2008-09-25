Irak, işgalden sonra evine döndü



Irak Milli Futbol Takımı, 2003’teki ABD işgalinden sonra ilk kez Bağdat’ta antrenman yaptı. Yaklaşık 20 oyuncu salı günü Bağdat’ın futbol mabedi El-Şahab Stadı’nda Brezilyalı teknik direktör Jorvan Vieira yönetiminde çalıştı.



Antrenmandan önce stadyumun yanına yapılan havan saldırısına rağmen, futbol delisi Iraklılar ulusal bütünlüklerini kutlayabildikleri ender zamanlardan birinin tadını çıkardı. Taraftarlar tef çalarak eğlenirken, teknik direktör Vieira “Yaklaşan uluslararası müsabakalarda Irak’ı temsil edecek yeni takımı oluşturmak için buraya, evime geri döndüm” dedi. Vieira, geçen yıl Irak’a Asya kupasını kazandırarak büyük sansasyon yaratmış ancak bu zaferden sonra takımdan ayrılmıştı.



Kendi taraftarları önünde antrenman yapmanın çok hoş olduğunu ifade eden kaleci Nur Sabri “Bağdat’a gelmek ve çalışmak bize cesaret veriyor” diye konuştu. Irak Milli Takımı güvenlik gerekçesiyle beş yıldır Ürdün ya da Dubai’de çalışmalarını gerçekleştiriyordu.

