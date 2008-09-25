T24 LogoT24 Logo
Spor

Irak, işgalden sonra evine döndü

Irak Milli Futbol Takımı, 2003’teki ABD işgalinden sonra ilk kez Bağdat’ta antrenman yaptı. Yaklaşık 20 oyuncu salı günü Bağdat’ın futbol mabedi El-Şahab Stadı’n

25 Eylül 2008 03:00


Irak Milli Futbol Takımı, 2003’teki ABD işgalinden sonra ilk kez Bağdat’ta antrenman yaptı. Yaklaşık 20 oyuncu salı günü Bağdat’ın futbol mabedi El-Şahab Stadı’nda Brezilyalı teknik direktör Jorvan Vieira yönetiminde çalıştı.
 
Antrenmandan önce stadyumun yanına yapılan havan saldırısına rağmen, futbol delisi Iraklılar ulusal bütünlüklerini kutlayabildikleri ender zamanlardan birinin tadını çıkardı. Taraftarlar tef çalarak eğlenirken, teknik direktör Vieira “Yaklaşan uluslararası müsabakalarda Irak’ı temsil edecek yeni takımı oluşturmak için buraya, evime geri döndüm” dedi. Vieira, geçen yıl Irak’a Asya kupasını kazandırarak büyük sansasyon yaratmış ancak bu zaferden sonra takımdan ayrılmıştı.

Kendi taraftarları önünde antrenman yapmanın çok hoş olduğunu ifade eden kaleci Nur Sabri “Bağdat’a gelmek ve çalışmak bize cesaret veriyor” diye konuştu. Irak Milli Takımı güvenlik gerekçesiyle beş yıldır Ürdün ya da Dubai’de çalışmalarını gerçekleştiriyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24