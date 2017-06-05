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Dünya

Irak: İşbirliğinin genişletilmesi ve tehlikelere karşı ortak hareket edilmesi konusunda Katar'la anlaştık

Irak ile Katar arasında 'ilişkileri güçlendirme' kararı

05 Haziran 2017 17:27

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi, krizlere ve tehlikelere karşı ortak hareket edilmesi ve aradaki anlaşmazlıkların sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Yemen, Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurması ve Katar'ın, Yemen'deki Uluslararası Koalisyon'dan çıkarılması açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Cuburi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Cuburi'nin Katarın Başkenti Doha'da, dün, Şeyh Temim ile bir araya geldiği ve görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel sorunlara karşı çözüm yollarının arandığı belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın komşu Arap ülkeleri ile ilişkileri güçlendirmeye önem verdiği ve özellikle terör örgütü DEAŞ'ın bitmeye yakın olduğu bir ortamda, kardeş ülkeler ile sürekli ve verimli iş birliği gerçekleştirilmesi için çalışıldığı aktarıldı.
Katar Emiri'nin Irak'ın bölgedeki önemine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin gerektiğine dikkati çektiği ve ülkesinin Irak ile iyi ilişkiler geliştirmesini istediği kaydedildi.

Cuburi'nin ise IŞİD'in bitirilmesinden sonra Irak'ın yeni bir aşamaya gireceğini, ülke içinde istikrarı ve güvenliği sağlamaya katkı sağlayacak herkese kapılarının açık olduğunu söylediği ifade edildi.

Eski Irak Başbabakanı Nuri el-Maliki'nin de aralarında bulunduğu Iraklı üst düzey çok sayıda isim daha önce yaptıkları açıklamalarda Katar'ı Irak'taki teröre destek vermekle suçlamıştı.
 

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