Irak-İran sınırındaki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 500’ü aştı

Hafta sonunda İran-Irak sınırında gerçekleşen depremde can kaybı 500'ü aşarken kurtarma ekiplerinin facia bölgesinin merkezindeki faaliyetlerini sona erdirdikleri bildirildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani depremden en fazla etkilenen Kirmanşah vilayetine yaptığı ziyarette acil yardım sözü verdi. Ruhani, hükümetinin "en hızlı şekilde” depremzedelerin ihtiyacına karşılık vereceğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı Irna, depremde en az 530 kişinin öldüğünü bildirdi ancak daha sonra bu haberini geri çekti. Resmi makamların daha önceki açıklamalarında can kaybı 432 olarak açıklanmıştı.

Sekiz binden fazla kişinin yaralandığı faciada 30 bin evin tahrip olması sonucu çok sayıda depremzede de evsiz kaldı. Sıfır dereceye yaklaşan soğukta on binlerce insan, depremin ardından ikinci geceyi de geçici barakalarda geçirmeye çalışıyor.

Yardımlar yetersiz kalıyor

İran Kızılayı'nın, elektrik ve su kesintisi sıkıntısı yaşanan deprem bölgesinde çok sayıda çadır kurduğu ancak yolların da hasarlı olması nedeniyle yardımların yerine güç ulaştığı bildiriliyor. Özellikle çadır, su ve gıda ihtiyacı olduğu, İran hükümetinin deprem bölgesine 22 bin çadır, 52 bin battaniye, 17 ton pirinç ve 100 bin konserve sevk ettiği duyuruldu.

Su ve elektrik ihtiyacının kademeli olarak giderildiği ancak yerel medya haberlerine göre yardımların henüz yeterli düzeyde olmadığı öğrenildi.

Bir günlük resmi yas

İran'da deprem nedeniyle bir günlük resmi yas ilan edildi. İran televizyonları bugün siyah bir matem bandı ile yayın yapıyor. İran resmi gazetesi, nüfusunun çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Kirmanşah vilayeti için manşetine "İran Kirmanşah ile birlikte ağlıyor" başlığını attı.

İran-Irak sınırında pazar günü meydana gelen depremin yaklaşık 20 saniye sürdüğü ve bölgede son 30 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu belirtildi. Türkiye Kızılayı da İran'a yardım sevkiyatı yaptı.