Irak-İran sınırında 7.3 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 400'ü aştı

İran-Irak sınır bölgesinde dün akşam meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 400'ü aştı, yaralı sayısı 6 bin 700'e yükseldi. Depremin 23 kilometre derinlikte olduğu ve yaklaşık 20 saniye sürdüğü açıklandı. İranlı yetkililer 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 118 artçı deprem yaşandığını belirtti.

İran devlet televizyonu, Irak sınırındaki Kirmanşah vilayetinde 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu. Özellikle Kirmanşah eyaletinde bulunan Kasr-ı Şirin kentindeki binalarda büyük hasar olduğu ifade edildi. Yerel hastanenin de depremden zarar görmesi nedeniyle yaralıların tedavisinde büyük zorluklar yaşandığı aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, "Maalesef dün akşamki depremde Kirmanşah'ta yıkılan binaların çoğu devlet tarafından yapılan Mehr Evleri'ne ait yapılar" dedi.

Dağlık bölgelere erişimde sıkıntı yaşanıyor

İran kurtarma ekipleri, dağlık alanda bulunan yerleşim yerlerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Bazı noktalarda çadır kentlerin kurulduğu ancak coğrafi koşullar nedeniyle buralara erişimde sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin tüm imkânlarını depremzedelere yardım için seferber etmesi için Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'yi görevlendirdiğini söyledi.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımlarken, tüm ordu ve hükümet kurumlarına depremden etkilenenlere yardıma koşması emri verildiğini açıkladı.

Devletin dar gelirliler için yaptığı evler yıkıldı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, ekonomiyle ilgili bakanlık heyeti toplantısında yaptığı konuşmada, "Maalesef dün akşamki depremde Kirmanşah'ta yıkılan binaların çoğu (devlet tarafından yapılan) Mehr Evleri'ne ait yapılar." dedi.

Devlet tarafından yapılan binaların bu denli dayanıksız olmasına anlam veremediğini ve bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Cihangiri, konunun İran Yol ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Kalite bakımından eleştiriliyordu

Cihangiri ayrıca devletin tüm imkanlarını depremzedelere yardım için seferber ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de yarın deprem bölgesini ziyaret edeceğini duyurdu. İran'ın eski cumhurbaşkanlardan Mahmud Ahmedinejad döneminde dar gelirlileri ev sahibi yapmak için kurulan "Mehr Evleri" projesi kapsamında yapılan binalar, zaman zaman ülke gündemini meşgul ederken, yapılar kalite bakımından eleştiriliyor.

Türkiye yardım gönderdi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin, afet bölgesine 44 personel, 10 araç ve 5 bin çadır gönderdiğini açıkladı. Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da, Erbil'deki ekibin deprem bölgesine sevk edildiği, öncü bir araç ve müdahale ekibinin de karayoluyla Türkiye'den yola çıktığı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu sonrası kapatılan hava sahasının, gelecek yardım talebi doğrultusunda açılması da gündemde.

Barzani: Türkiye’ye teşekkür ediyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, dün akşam meydana gelen deprem sonrası Türkiye’nin kendileriyle irtibata geçip insani yardımları göndermeye başladığını belirterek, teşekkür etti.

Türkiye’nin askeri kargo uçağıyla Süleymaniye’ye yardım malzemeleri gönderdiğini belirten Barzani, “Buradan AFAD’a, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür etmek istiyorum. Dar günde Kürdistan Bölgesi’ne yardımcı olmuşlardır, bu sefer de olayın vuku bulduğu andan itibaren yardım kararı almışlardır” dedi.

Barzani, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Son 30 yılın en şiddetli depremi

Depremin yaklaşık 20 saniye sürdüğü ve bölgede son 30 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu belirtildi.

1990 yılında İran’ın Gilan vilayetindeki Rudbar’da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 35 bin kişi hayatını kaybetmişti. İran’ı sarsan en büyük depremlerden biri de 2003 yılında ülkenin güneydoğusundaki Bam kentinde meydana gelmiş, yaklaşık 26 bin kişi hayatını kaybetmişti.