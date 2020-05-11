Irak'ın başkentinde yüzlerce kişi yeni hükûmete karşı eylem için bir araya geldi

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi yeni hükûmetin kurulmasından günler sonra bir araya gelerek, daha iyi yaşam koşulları ve siyasi sitemin değişmesini talep etti.

Tahrir Meydanı'ndaki protestolardan birkaç gün önce ülkenin yeni başbakanı Mustafa el Kadimi, Ekim ayında başlayan eylemlerde tutuklanan protestocuların serbest bırakılacağını söylemişti. Dün gerçekleştirilen eylemde protestocular, "vaat değil, eylem beklediklerini" ifade etti. Kadimi ilk kabine toplantısından sonra geçen sene başlayan dev eylemlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına da tazminat verileceğini söylemişti.

Al Jazeera'dan Simona Foltyn, hafta sonu düzenlenen eylemin 17 Mart'ta Koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan önlemlerden bu yana gerçekleşen "en ciddi" protesto olduğunu ifade etti. Kısıtlamalardan sonra protestocuların çoğu Tahrir Meydanı'nı terk etmiş, kurulan çadırlarda sadece birkaçı kalmıştı.

Pazar günü Bağdat'ın yanı sıra Nasiriye gibi başka kentlerde de eylemler düzenlendi.

Yeni Başbakan Kadimi, geçen sonbahar aylarıda Irak tarihinin en kanlı eylemleri yaşanırken ülkenin istihbarat şefiydi.