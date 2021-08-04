Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta peş peşe iki bombalı saldırı düzenlendi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, ilk saldırıda, Bağdat'ın Kerade bölgesinde bulunan özel bir güvenlik şirketine ait zırhlı araç hedef alındı.

Araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu araçta ve çevrede ciddi hasar oluşurken, olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Olay anına ilişkin bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, park halindeki araca yaklaşan bir kişinin patlayıcı maddeyi araca yerleştirdiği görülüyor.

Başkentteki 2'nci bombalı saldırı ise yine Kerade bölgesinde alkol satan bir dükkana düzenlendi.

Dükkanın önüne yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bölgede ciddi hasar oluştuğu, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.