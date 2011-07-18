-IRAK İLE YENİ SINIR KAPILARI AÇILACAK SİLOPİ (A.A) - 18.07.2011 - Türkiye ile Irak arasında yeni sınır kapıları yapılması için protokol imzalandı. Silopi Kaymakamı Bünyamin Yıldız, yaptığı açıklamada, Türkiye ile Irak arasında yeni sınır kapılarının yapılması için protokolün imzalandığını söyledi. Irak sınırına açılacak yeni sınır kapılarının Ovaköy-Karavela ve Sinova-Aktepe bölgesi üzerinde kurulacağını belirten Yıldız, Irak'ın Dohuk kentinde yapılan toplantıda son yıllarda artan ve 2010 yılı itibariyle 7,4 milyar doları geçen dış ticaret hacmi ile 1,6 milyonu aşan araç trafiği karşısında tek bir sınır kapısının yetersiz kaldığı tespitiyle, iki ülke arasında yeni hudut kapılarının kurulması için mutabakata varıldığını bildirdi. Kaymakam Yıldız, 26 kişilik bir heyetle, Irak hükümetinden de 23 kişilik bir heyetle iki ülke arasında yapılması planlanan ekonomik mutabakat metni ve sınır hudut kapılarıyla ilgili görüşmelerde bulunduklarını kaydetti. Son dönemlerde Habur Sınır Kapısı'ndan günde 5 ile 6 bin aracın geçtiğini, bunun da sıkıntılara neden olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: ''Şimdi bunun önünü açmak, ticaret yollarını genişletmek ve vatandaşlarımızı entegre edebilmek için çalışmalar başlatıldı. Hükümetin çalışmaları kapsamında, Irak hükümeti ile prensip olarak iki kapının yapılması gündeme geldi. Bunun teknik çalışma grubunun oluşturulmasını sağladık. Iraklılar da Türkiye ile olan sınır kapılarına öncelik veriyorlar ve biran önce açılmasını istiyorlar. Biz de zaten yeni sınır kapılarının açılmasını çok istiyoruz. Ayrıca aramızda gerekirse serbest bölge oluşturulmasını da isteriz. Buralarda olan malların serbest bölgede satılması sınır ticaretine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu konuda çalışma yaptık. 2 günlük çalışma neticesinde temsilciler mutabakat metni ortaya koydular. Mutabakat metninde Habur Sınır Kapısı'nda yeni bir köprü yapılması da yer alıyor. Heyetler yaklaşık bir ay içinde tekrar bir araya gelecek ve teknik olarak çalışmalar başlanacak. Sınır kapılarının güzergahları ise Irak tarafında 'Şinova' denilen bir bölge var. Bu bölgede yapılacak bir kapımız var. Bunun da teknik incelemesini yaptık. Bizdeki kapının karşılığı da 'Aktepe köyü' olacak. Bunu teknik olarak inceledik. Bu konuda da mutabakata vardık. İkinci kapı ise 'Ovaköy Köyünde' konuşlu bir sınır kapısı olacak. Bunun karşılığı ise Karavela bölgesi olacak. Bu kapılar arasında geniş bir bölümde serbest bir bölge kurulması bizim hayalimiz. Karşı taraf da bu konuya olumlu bakıyor. Çünkü onlar da karşı tarafta serbest bölge kuracaklar. Öyle bir şey olursa buradaki ticaret canlanır. Günü birlik eşyalarla burada iş yapmaya çalışan insanlar serbest ticaretle legal bir şekilde rahat bir şekilde yapabilecek.''