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Irak ile vizeler resmen kaldırıldı

Türkiye ile karşılıklı olarak vize uygulamayan ülkeler arasına, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile Irak da katıldı

08 Ekim 2016 21:11

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bir süredir Musul yakınlarında bulunan Türk askerinin bulunduğu Başika kampı nedeniyle sorunlar yaşayan iki ülke hakkındaki Karar, 26 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulunca alınmıştı.

 

6 ay içinde 90 günü aşmayacak 

 

Yapılan açıklamada; Muhtıra ülke arasındaki dostane ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme arzusuyla; her iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla ilk giriş tarihinden itibaren her altı (6) ay içerisinde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla, diğer ülkenin ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinde geçici olarak kalmak ve ülkesinden çıkmak için vize zorunluluğundan muaf tutulmalarını öngörüyor.

Bu muafiyetler geçerli diplomatik hizmet ve hususi pasaport hamili aile fertlerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere de uygulanacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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