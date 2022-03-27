Irak ile Ürdün arasındaki petrol anlaşması uzatıldı

Ürdün ve Irak, Kerkük'ten günde 10 bin varil ham petrolün Ürdün'e satışını öngören anlaşmanın süresini uzatma kararı aldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, anlaşmanın uzatılması Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı yetkililerinden Hasan el-Heyari tarafından duyuruldu.

Anlaşma kapsamında, günde 10 bin ham petrol, Kerkük'ten Ürdün'ün orta kesimindeki Zerka kentinde bulunan rafineriye nakledilecek.

Irak'tan petrol ithalatının iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı maddelerinin müzakeresini tamamlamak için Şubat 2022'de durdurulduğunu hatırlatan Heyari, petrol akışının nisan ayında yeniden başlayacağını kaydetti.

Heyari, anlaşmanın ne kadar süreyle uzatıldığına dair ise bilgi vermedi.

Irak ve Ürdün arasında Şubat 2019'da, Ürdün'ün petrol ihtiyacının yüzde 7'sine karşılık gelen günlük 10 bin varil petrol satışına yönelik anlaşma imzalanmıştı. (AA)