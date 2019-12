Irak ile Türkiye arasında vize kalkacak!

Suriye ile Türkiye arasında vizenin kalldırılmasının ardından, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ile yaptığı görüşmede Irak - Türkiye arasında vizenin kalkacağı haberini verdi. Çekirge'nin bugünkü (21.09.2009) yazısı:



Belki de dünya diplomasi tarihinde bir ilk...

Vizenin kaldırılış anını Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile konuştum...

Gerçekten bu bir ilktir...

Davutoğlu şöyle anlatıyor:

“Aslında karar toplantıda kendiliğinden oluştu.”

Davutoğlu böyle diyor ama ben Bağdat, Şam, Mısır seyahatimizden biliyorum ki, “sıfır sorunlu vizesiz sınır politikası” şu anda Başbakan’ın ve Davutoğlu’nun çok önemli bir hedefi...

Dışişleri Bakanı anlatmaya şöyle devam ediyor:

“Toplantıda Başbakanımız var, Suriye Devlet Başkanı Sayın Esad var, Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ve ben varız.”

“Peki o an nasıl gelişti?



Kaldıralım mı tamam kaldıralım?



Davutoğlu’nun anlattığı olayı kendi ağzından şu diyalogla özetleyebilirim:

- Bir ara vize harçları konusu gündeme geldi.

- Şu harçları kaldırsak, vatandaşlara çok ağır geliyor.

- Başbakan Erdoğan: “Madem öyle vizeyi toptan kaldıralım.”





- Esad: “Tamam o zaman kaldıralım.”

İşte bu diyaloğu Bakan Davutoğlu şöyle anlatıyor:

“Biliyorsunuz bürokratlar bu harç konusunda hassastır. Çünkü devlete gelir oluyor. Onun üzerine kaldıralım dedik. Bu sırada Başbakanımız ‘Madem öyle vizeyi kaldıralım’ dedi. Sayın Esad’a baktık, o da ‘Tamam kaldıralım’ cevabını verdi.”

İşte bu kadar hızlı bir karar. Belki de dünya tarihinde iki ülke arasındaki vize hiç bu kadar hızla kaldırılmamıştır.

Guinness rekorlar kitabına geçecek bir diplomatik olay.

Bakan Davutoğlu kararın devamını şöyle anlatıyor:

“Bunun üzerine Başbakanımız ve Sayın Esad ‘Öyleyse 24 saat içinde bu vizeyi kaldıralım’ dediler.”

- Peki kaldırabildik mi?



Müthiş hızla sınırlar açıldı



İşte Davutoğlu’nun cevabı:

“Evet müthiş bir hızla sınırlar açıldı. Vizeler kaldırıldı. Dün Suriye tarafı kaldırdı, bugün biz kaldırdık. Yani yarın (bugün) vatandaşlarımız vizesiz Suriye’ye gidebilirler, bayramlaşabilirler, Suriye’den de Türkiye’ye gelebilirler.”

Sonuçta 24 saat içerisinde iki ülke arasındaki vize kalkmış oldu.

Bakan Davutoğlu burada gerçekten dikkat çekici bir vurgu yapıyor:

“Fatih Bey, bakın bundan 10 yıl önce sınırlara mayınlar döşemişsiniz, savaş haline gelmişsiniz, şimdi 24 saatte vizeyi kaldırıyorsunuz. Bu tarihi bir adımdır.”

Evet bir dönem Kara Kuvvetleri Komutanı Atilla Ateş’in sınıra kadar gidip Şam’a doğru savaş alarmı verdiği günlerden, 24 saatte vizenin kaldırıldığı günlere geldik...

Bugünü Bakan Davutoğlu şöyle tanımlıyor:

“Mayınla, korkuyla hiçbir sınırı koruyamazsınız.”

Peki bunun anlamı nedir?

Bu soruyu da Davutoğlu ile konuşuyoruz. Bakan şöyle açıklıyor:



Hedef Irak'la vizesiz sınır



“Şimdi bakın Suriye ile vizeyi kaldırdık. İran’la vize yok. Gürcistan’da Batum Havaalanı’nı ortak kullanıyoruz. İşte şimdi size söylüyorum, Irak’ta durum normale dönünce vizeyi kaldıracağız. Yani Irak’la da vizeyi kaldıracağız. Ermenistan’la sınırları açmak için konuşuyoruz. Geriye bir tek Yunanistan kalıyor. O da Avrupa Birliği meselesidir. Bizim hedefimiz ekonomisi, üretimi güçlü, bölgede ve dünyada lokomotif bir Türkiye."



Evet Türkiye ile Suriye arasındaki vizenin kalkması öyle basit ve lokal bir olay değildir...

Türkiye artık komşularıyla sınırları kaldıran, sıfır problemli, aktif bir ülke konumuna geçiyor. Bu yeni durumdur. Yeni stratejidir. Sorunları donduran, halının altına süpüren, çözümsüzlüğü çözüm olarak gören bir Türkiye yok artık. Ancak böylece bölgede ve dünyada sözü geçen bir Türkiye mümkündür...



35 yıllık bir çember kırılıyor



Eğer daha geniş bir perspektifle bakarsak;

- Tam 35 yıldır Türkiye bir çemberin içine hapsedilmiştir. Önce komünizmden korkutuldu. Bütün Kuzey sınırı kapatıldı. Askeri bir şerit haline sokuldu. Ticaret durdu. Sonra Suriye-PKK ilişkisi nedeniyle yine korku hâkim oldu ve mayınlar döşendi. Sınır kapandı. Ticaret durdu. Ardından İran’dan irtica gelir diye sınır kapandı. Batı da yani Ege ve Akdeniz’de Yunan korkusu yüzünden her gün havada jetler dalaştı. Sınır askeri bir şerit oldu. Ve nihayet Ermenistan sınırı da kapandı...

İşte Türkiye bir “korku cumhuriyeti” haline böyle getirildi. Sınırları içine böyle hapsedildi. Nefesi kesildi. Komşularla ticareti durdu.

Ve daha de beteri bize o ticareti kestirenler, her komşumuzla ayrı ayrı ticaret yaptı...

İşte şimdi Türkiye bu çemberi kırıyor. Ermenistan açılımı. Suriye vizesinin kaldırılmasının anlamı budur...



Böyle bir Türkiye, Filistin-İsrail-Suriye-, Ermenistan-Azerbaycan ve hatta İran-ABD sorununa kadar bir “demokratik barış platformu” olabilir...

Bu yüzden Suriye vizesinin kaldırılması, “sınırlarındaki askeri çember”i kırıp nefes almaya başlayan Türkiye’nin ilk adımıdır...