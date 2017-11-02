"Irak, IKBY'nin petrol ihracatını kontrol için Türkiye'den izin istedi"

Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), Bağdat'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol ihracatının kontrolünü devralmak için Türkiye'den izin istediğini açıkladı. Açıklamada, Irak'ın IKBY hükümeti ile anlaşmadan Kerkük'teki ham petrolü Türkiye'nin Ceyhan limanına pompalamayacağı belirtildi.

SOMO'dan yapılan açıklamada, IKBY ve Irak arasında Kerkük'teki petrolün boru hattıyla gönderilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

"Boru hattının 3 ay içinde onarılması bekleniyor"

Sputnik'in aktardığı habere göre, Irak'ın OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) gelecekte petrol fiyatlarını destekleyecek olası bir yardım kararını desteklediği belirtilen açıklamada, IKBY'deki tüm petrol ihracatının kontrolünün Bağdat'a verilmesinin istendiği kaydedildi.

SOMO açıklamasında Irak'ın IKBY'nin petrol ihracatının kontrolünü devralmak için Türkiye'den izin istediğini belirterek, "Bağdat, 3 ay içinde Ceyhan'a olan eski boru hattının onarılmasını bekliyor" dendi.

Kerkük'ten Ceyhan'a IKBY boru hattıyla yapılan petrol ihracatının kasım ayında yeniden sağlanmasının beklendiği açıklandı.