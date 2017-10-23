Irak İçişleri Bakanı Al Araci incelemeler için Kerkük'te

İrfan Sapmaz / Kekük, 23 Ekim (DHA) - Irak İçişleri Bakanı Kasım Al Araci güvenliğin iyileştirilmesi ve Başbakan Haydar İbadi\'nin \"Kerkük halkının güvenliğinin korunması için her türlü tedbirleri alacağız.\" açıklaması üzerine gerçekleştirdiği Kerkük ziyaretinde, Kerkük ve çevresinde incelemelerde bulunacak.

Altınköprü ve çevre bölgelerde askeri operasyonların devam ettiği sırada bakanın ziyareti ile ilgili Irak Ordusu ve polis güçleri geniş güvenlik önlemleri alarak, olası saldırıların önüne geçmeye çalışıyor.