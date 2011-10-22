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Irak hükümetine bağlı askerler de nöbette!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara operasyonları sürerken, sınırın Irak tarafında da önemli bir gelişme var. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, peşmerge ve Irak merkezi h&

22 Ekim 2011 03:00


T24 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara operasyonları sürerken, sınırın Irak tarafında da önemli bir gelişme var. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, peşmerge ve Irak merkezi hükümetine bağlı askerler de sınırda nöbette.


CNNTürk'ün Doğan Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Kuzey Irak'tan geçilen habere göre, Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı peşmerge güçleri, birçok bölgede güvenlik önlemi aldı.


Dağların doruklarında kayalıklar arasında kurdukları pusularda nöbet bekliyorlar. Irak merkezi hükümetine bağlı sınır muhafızları da stratejik noktalardan konuşlandı. Öte yandan Irak'ta cuma gününün tatil olması nedeniyle dün gündüz saatlerinde bazı bölgelerde bombardımana ara verildiği belirtiliyor.


Söz konusu bölgelerde, hafta sonunda siviller piknik yapıyor. Sivil kayıplardan kaçınılması hassasiyeti çerçevesinde bombardımana günün ağırmasından sonra ara verilmiş olabileceği kaydedildi.




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