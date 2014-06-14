Irak hükümetinden, sosyal medyaya IŞİD engeli

IŞİD'in Irak'ta ilerleyişini ve propaganda yapmasını engellemek için hükümet sosyal medyaya erişim engeli getirdi



Al Jazeera'nin haberine göre Irak, ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçiren Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ilerleyişini yavaşlatabilmek Twitter, Facebook ve YouTube dahil birçok sosyal medya ağı ve arama motoruna erişim engeli getirdi.



Böylece IŞİD'in sosyal medya yardımıyla örgütlenmesinin ve plan yapmasının önüne geçilmeye çalışıldığı belirtildi.

Erişim engelinin ülkenin tamamını kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.