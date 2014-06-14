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Dünya

Irak hükümetinden, sosyal medyaya IŞİD engeli

Irak hükümeti, IŞİD'in sosyal medyadan yaptığı duyuruları engellemek için Twitter, Facebook ve Google'ın erişimini engelledi

14 Haziran 2014 00:52

IŞİD'in Irak'ta ilerleyişini ve propaganda yapmasını engellemek için hükümet sosyal medyaya erişim engeli getirdi 
 

Al Jazeera'nin haberine göre Irak, ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçiren Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ilerleyişini yavaşlatabilmek Twitter, Facebook ve YouTube dahil birçok sosyal medya ağı ve arama motoruna erişim engeli getirdi.

Böylece IŞİD'in sosyal medya yardımıyla örgütlenmesinin ve plan yapmasının önüne geçilmeye çalışıldığı belirtildi.

Erişim engelinin ülkenin tamamını kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.

 

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