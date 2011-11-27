-Irak hükümeti Shell ve Mitsubishi ile anlaştı BAĞDAT (A.A) - 27.11.2011 - Irak hükümeti Shell ve Mitsubishi ile nihai doğalgaz anlaşmasını imzaladı. Irak hükümetinin iki şirket ile imzaladığı 17 milyar dolar tutarındaki anlaşma, iki şirkete, şu anda altyapı eksikliği nedeniyle atıl durumda bulunan güneydeki Basra bölgesinde yer alan üç önemli doğalgaz sahasından doğalgaz çıkarılması için ortak girişim oluşturma olanağı sağlıyor. Basra Gas Company adlı ortak girişimde Irak yönetiminin yüzde 51, Shell firmasının yüzde 44 ve Mitsubishi'nin yüzde 5 hissesi bulunuyor. Basra bölgesinden çıkarılacak doğalgaz ülkenin doğalgaz ihtiyacını gidermenin yanı sıra ihraç da edilecek.