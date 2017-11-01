Irak hükümeti peşmergenin maaşını ödemeye hazır

Irak Başbakanı Haydar el İbadi başkent Bağdat'da düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) için çalışan memurların ve peşmergelerin maaşlarını yakında ödemeye başlayacaklarını açıkladı.

Peşmerge ve Kürt memurların maaşlarının ödenmesinin 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrasında Irak merkezi hükümeti ile yaşanan gerilimin azaltılmasına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

IKBY, petrol gelirlerinin paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle 2014 yılından beri maaşların ödenmesinde sıkıntı yaşıyordu.

Yıldırım: İbrahim Halil sınır kapısının kontrolü Irak'ta

Öte yandan Türkiye, Irak ile arasındaki en önemli sınır kapısı olan Habur'un karşısındaki İbrahim Halil sınır kapısının Bağdat'ın kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bugünkü meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Sınır kapısı, bu sabah itibarıyla Irak merkezi hükümetine teslim edildi. Bundan böyle Habur geçişindeki bütün kontroller Irak hükümeti tarafından yapılacak. Türk tarafında Habur'da bizim görevlilerimiz, öbür tarafta Halil İbrahim sınır kapısında Bağdat'tan gelen görevliler olacak” dedi. Yıldırım, önümüzdeki dönemde Tel Afer üzerinden yeni bir sınır kapısını hizmete açmak için Irak hükümetiyle anlaştıklarını da sözlerine ekledi.

Iraklı Kürt yetkili: Kontrol halen IKBY'de

Ancak Associated Press'in haberine göre, IKBY'nin sınır istihbarat biriminin başındaki Kürt yetkili Abdül Vahap Muhammed, sınır kapısına “hiçbir Iraklı’nın gelmediğini veya kontrolü ele geçirmediğini” belirtti. Muhammed, sadece Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi'nin sınırı geçerek Türkiye tarafında tatbikat yapan Iraklı askerlerle bir araya geldiğini dile getirdi.

IKBY danışmanı olarak görev yapan Hoşyar Zebari de sınır kapısında kontrolün Bağdat’a devredilmediğini, ancak bu yönde görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Türkiye'nin Irak ile olan sınırı, IKBY sınırları dahilinde bulunuyor. Bağdat, bütün sınır kapılarında denetimi yeniden sağlamak istiyor. Sınır kapılarının kontrolü Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003 yılından beri Kürtlerin elinde bulunuyor.

Reuters/dpa,JD/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe