Irak Hükümeti: IŞİD kadın ve çocukları diri diri gömdü

Irak hükümeti, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) 500 Ezidi'yi öldürerek toplu mezarlara gömdüğüne dair kanıtlarının bulunduğunu açıkladı. Irak İnsan Hakları Bakanı'nın yaptığı açıklamada bazı kadın ve çocukların diri diri gömüldüklerine dair kanıtların da bulunduğu ifade edildi. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da “Şengal katliamından kaçmaya çalışan bir çok kadının çetelerin eline geçmemek için intihar ettiğini” öne sürdü.

20 bin Ezidi Suriye'ye kaçtı

Reuters'a açıklama yapan Irak İnsan Hakları Bakanı, Ezidilerin toplu mezarlara gömüldüğünü bunun yanı sıra 300 kadının da esir alındığını söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri, IŞİD tarafından Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı'nda kuşatma altında olan en az 20 bin Ezidi'nin kaçarak Suriye'ye geldiğini bildirdi. Burada Kürt kuvvetleri tarafından eşlik edilen Ezidilerin güvende olduğu bildirildi.

‘IŞİD’in eline geçmek istemeyen kadınlar intihar etti’

Birleşmiş Milletler verilerine göre bir hafta önce Sincar Dağı'na kaçan Ezidilerin sayısı 50 bin civarında.

Şengal’den kaçan Êzidî ailelerin sorunlarını yerinde tespit etmek için bölgeye giden HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız, “Birçok kadının IŞİD çetelerinin eline düşmemek için intihar ettiğini” öne sürdü.

Özgür Gündem’e konuşan Sarıyıldız, “Onbinlerce insan aç ve susuz yollarda. Önlem alınmazsa büyük bir salgın hastalık başlayabilir. Şengal katliamından kaçan bir çok kadın çetelerin eline geçmemek için intihar etmiş. Êzidîler çok ferman yaşadıklarını, tarihte başlarının kesildiğini, sürgün edildiklerini büyük hakaret ve zulümlere uğradıklarını belirtti” dedi.