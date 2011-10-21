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Dünya

Irak Hükümeti hain saldırıyı kınadı BAĞDAT (A.A)

21 Ekim 2011 00:33

-Irak Hükümeti hain saldırıyı kınadı BAĞDAT (A.A) - 20.10.2011 - Irak Hükümeti, terör örgütü PKK'nın Hakkari'de düzenlediği saldırıyı kınadı. Irak Hükümeti yayınladığı bildiride, PKK'nın 19 Ekim'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlediği terör saldırısını şiddetle kınadığını, hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerinin acısını paylaştığını belirterek, Irak anayasası gereği, Irak topraklarının komşularına karşı herhangi bir silahlı grup ya da terör örgütleri tarafından kullanılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini açıkladı. Kışkırtıcı olarak nitelendirilen saldırıyla, sınır güvenliğinin tehdit edilmesi, Irak-Türkiye arasındaki güveni sarsmanın yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin zedelenmesinin hedeflendiği kaydedilen bildiride, ''İyi komşuluk ilişkileri, uluslararası kanun çerçevesinde ulusal egemenliğe karşılıklı duyulan saygı temelinde Irak Merkezi Hükümeti ile Yerel Kürt Yönetimi, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için Türk Hükümetiyle güvenlik işbirliği ve sınır güvenliğinin temini konusuna bağlıdır'' ifadelerine yer verildi.

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