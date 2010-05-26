Irak havayolları kapandı

T24-



Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Kerim El Tamimi, şirketin iflasını ilan etmesinin ardından hükümetin Irak Havayollarını kapatma kararı aldığını söyledi.





Petrol zengini Kuveyt, Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da ülkeyi işgali sırasında 10 uçağı ve milyonlarca dolarının çalındığını gerekçe göstererek, zararlarının tazmini için Irak Havayollarından 1.2 milyar dolar talep ediyordu.