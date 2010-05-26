T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Irak havayolları kapandı

Irak hükümeti, Kuveyt ile yaşanan mali sorunlar nedeniyle iflas eden devlet havayolu şirketi Irak Havayollarını kapattı.

26 Mayıs 2010 03:00

T24- Irak hükümeti, Kuveyt ile yaşanan mali sorunlar nedeniyle iflas eden devlet havayolu şirketi Irak Havayollarını kapattı.


Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Kerim El Tamimi, şirketin iflasını ilan etmesinin ardından hükümetin Irak Havayollarını kapatma kararı aldığını söyledi.


Petrol zengini Kuveyt, Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da ülkeyi işgali sırasında 10 uçağı ve milyonlarca dolarının çalındığını gerekçe göstererek, zararlarının tazmini için Irak Havayollarından 1.2 milyar dolar talep ediyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24