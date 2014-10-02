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Dünya

Irak Hava Kuvvetleri kendi askerlerine atacağı yardım malzemelerini IŞİD'e gönderdi

'Iraklı pilotlar tecrübesiz Iraklı komutanların yaptığı plan ile malzemeleri yanlış yere gönderdi'

02 Ekim 2014 10:42

Irak Hava Kuvvetleri kendi askerlerine atacağı besin, su, ve diğer ihtiyaç malzemelerinin olduğu yardım paketlerini yanlışlıkla IŞİD militanlarına attı.

NBC'nin haberine göre Irak Parlamento üyesi Hakim ez-Zamili, ''Bazı pilotlar yardım malzemelerini Irak ordusuna atmak yerine IŞİD militanlarının kontrolünde olan yerlere attı. Bu pilotlar tecrübesiz Iraklı komutanların yaptığı plan ile malzemeleri yanlış yere gönderdi.'' şeklinde konuştu.

Yaşanan bu durum hakkında Irak Savunma Bakanı da açıklamalarda bulundu. Bakan, pilotların genç ve yeni olduğunu söyleyerek olayı doğruladı. Olayın 19 Eylülde yaşandığı öğrenilirken Huffington Post ise konuyu Pentagona sorarak bilgi almak istedi ancak Pentagon konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

 

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