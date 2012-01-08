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Dünya

Irak Haşimi'yi Kürtlerden istedi

Irak merkezi yönetimi, Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'yi teslim etmesini istedi.

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Irak merkezi yönetimi, Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'yi teslim etmesini istedi.
 
 
Irak İçişleri Bakanlığı Kuzey Irak bölgesel yönetimine bir mektup göndererek, bir süre önce hakkında tutuklama kararı çıkartılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin teslim edilmesini talep etti.


Bağdat yönetiminin resmi televizyonu konumundaki Irakiye TV'nin haberine göre mektupta, "Haşimi ve beraberindeki 14 kişinin, terörle mücadele konusundaki ilgili yasa doğrultusunda resmen ve acilen Irak İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi" istendi.


Sünni olan Tarık Haşimi hakkında, 19 Aralık'ta "terör örgütü kurmak ve finanse etmek" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı.


Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yardımıyla Süleymaniye kentine giden Haşimi halen bu kentte bulunuyor.

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