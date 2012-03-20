T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak güne saldırı sesleriyle uyandı: 39 ölü

Bomba yüklü araçlarla gerçekleşen patlamalarda 188 kişi de yaralandı

20 Mart 2012 13:09

 

T24 - Irak'ta birçok kentte eş zamanlı meydana gelen bombalı saldırılarda, ilk belirlemelere göre 39 kişi hayatını kaybetti. Bomba yüklü araçlarla gerçekleşen patlamalarda 188 kişi de yaralandı.

Ülkede en kanlı saldırılar, Kerbela ve Kerkük kentlerinde meydana geldi. Bomba yüklü araçların eş zamanlı patlamasıyla birlikte ülkede toplam 39 kişi yaşamını yitirdi, 188 kişi de yaralandı.

Kerkük'te ise bir polis karakolu yakınlarında bomba yüklü aracın infilak etmesiyle onlarca kişi yaşamını yitirdi.


Arap Birliği zirvesinden önce saldırı


Iraklı yetkililer, diğer saldırıların hangi kentlerde gerçekleştiği yönünde henüz ayrıntılı bilgi vermedi ancak ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bağdat, Beji, Samarra,  Dakuk, Duluya, Hille ve Latifiya kentleri de patlamalarla sarsıldı. Saldırıların, gelecek hafta, başkent Bağdat'ta yapılacak Arap Birliği zirvesinden önce yoğunlaşması dikkat çekiyor. Zirve öncesi gerçekleşen bu saldırılar, Irak'ta güvenlik endişelerini artırmış durumda.

ETİKETLER

ırakbombasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24