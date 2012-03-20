Irak güne saldırı sesleriyle uyandı: 39 ölü

T24 - Irak'ta birçok kentte eş zamanlı meydana gelen bombalı saldırılarda, ilk belirlemelere göre 39 kişi hayatını kaybetti. Bomba yüklü araçlarla gerçekleşen patlamalarda 188 kişi de yaralandı.

Ülkede en kanlı saldırılar, Kerbela ve Kerkük kentlerinde meydana geldi. Bomba yüklü araçların eş zamanlı patlamasıyla birlikte ülkede toplam 39 kişi yaşamını yitirdi, 188 kişi de yaralandı.

Kerkük'te ise bir polis karakolu yakınlarında bomba yüklü aracın infilak etmesiyle onlarca kişi yaşamını yitirdi.



Arap Birliği zirvesinden önce saldırı



Iraklı yetkililer, diğer saldırıların hangi kentlerde gerçekleştiği yönünde henüz ayrıntılı bilgi vermedi ancak ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bağdat, Beji, Samarra, Dakuk, Duluya, Hille ve Latifiya kentleri de patlamalarla sarsıldı. Saldırıların, gelecek hafta, başkent Bağdat'ta yapılacak Arap Birliği zirvesinden önce yoğunlaşması dikkat çekiyor. Zirve öncesi gerçekleşen bu saldırılar, Irak'ta güvenlik endişelerini artırmış durumda.