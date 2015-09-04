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Irak güçleri, Türk işçileri kaçırdığından şüphelendiği bir grupla çatışmaya girdi; ölü ve yaralılar var

Çatışmada, 1 askerin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi

04 Eylül 2015 14:39

Irak güçlerinin, Türk işçileri kaçırdığından şüphelenilen silahlı bir grupla başkent Bağdat'ta girdiği çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk işçileri kaçıran grup üyelerinden birinin başkentin Filistin Caddesi'nde bulunduğuna dair alınan istihbaratın ardından bölgeye giden ekiplere ateş açıldığı, silahlı grupla çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı kaydedildi.
      
Açıklamada, güvenlik güçlerinin organize suç çetelerini takibe devam edeceği ve vatandaşların güvenliği ile ülke ekonomisine zarar vermelerine izin verilmeyeceği aktarıldı.
      
Bağdat'ta bir Türk şirketinin stadyum inşaatında çalışan 18 Türk vatandaşı, çarşamba günü üniformalı bir grup tarafından kaçırılmıştı.
      
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal, dün yaptığı açıklamada, "Savunma ve İçişleri bakanlıkları, Muhaberat ve Haşd-ı Şa'bi (Halk Toplulukları) komutanlığını kapsayan emniyet birimleri bizimle sürekli iletişim halindeler. Konuya ilişkin ilk ipuçlarına ulaştıklarını bildirdiler. Gelecek günler içinde kaçıranlara ve tutuldukları yere ulaşmamız mümkün olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

 

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