Irak güçleri Musul yakınlarındaki 9 köyde kontrolü sağladı

Irak ordusu Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu çerçevesinde kentin güneydoğusundaki 9 köyü ele geçirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kentin güneydoğusunda, Büyük Zap nehrinin kuzeyinden Dicle nehrine uzanan bölgede yer alan 9 köyde kontrol sağlandı." bilgisi verildi.

Açıklamada, terör örgütünün büyük kayıp verdiği ve mühimmatlarına el konulduğu belirtilerek, ele geçirilen bölgelerde militanların emniyet güçlerini hedef almak ve ilerleyişini durdurmak için kullandığı bazı tünellerin bulunduğu kaydedildi.

Binbaşı Cebbar Hasan da emniyet güçlerinin, kentin kuzeyindeki Şellalat semtinde örgütün kullandığı en büyük tünellerden birini bulduğunu ve emniyet güçlerinin buradaki mühimmata el koyduğunu bildirdi.

Hasan, tanksavar füze depoları, havan mermileri, silahlar ve çeşitli mühimmatın gizlendiği tünelin, 3 metre genişliğinde 200 metre uzunluğunda olduğu ifade etti.