T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak güçleri Musul yakınlarındaki 9 köyde kontrolü sağladı

Irak ordusu, Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu çerçevesinde kentin güneydoğusundaki 9 köyü ele geçirdi

09 Kasım 2016 08:01

Irak ordusu Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu çerçevesinde kentin güneydoğusundaki 9 köyü ele geçirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kentin güneydoğusunda, Büyük Zap nehrinin kuzeyinden Dicle nehrine uzanan bölgede yer alan 9 köyde kontrol sağlandı." bilgisi verildi.

Açıklamada, terör örgütünün büyük kayıp verdiği ve mühimmatlarına el konulduğu belirtilerek, ele geçirilen bölgelerde militanların emniyet güçlerini hedef almak ve ilerleyişini durdurmak için kullandığı bazı tünellerin bulunduğu kaydedildi.

Binbaşı Cebbar Hasan da emniyet güçlerinin, kentin kuzeyindeki Şellalat semtinde örgütün kullandığı en büyük tünellerden birini bulduğunu ve emniyet güçlerinin buradaki mühimmata el koyduğunu bildirdi.

Hasan, tanksavar füze depoları, havan mermileri, silahlar ve çeşitli mühimmatın gizlendiği tünelin, 3 metre genişliğinde 200 metre uzunluğunda olduğu ifade etti.

ETİKETLER

Irak ordusuMusul9 köy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24