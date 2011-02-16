T24 LogoT24 Logo
Dünya

IRAK GÖSTERİLERLE ÇALKALANMAYA BAŞLADI BAĞDAT (A.A)

16 Şubat 2011 21:58

-IRAK GÖSTERİLERLE ÇALKALANMAYA BAŞLADI BAĞDAT (A.A) - 16.02.2011 - Irak'ın birçok şehrinde halk, kötü yaşam koşullarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Irak halkı, kötü yaşam koşullarını, elektrik kesintisi, karneyle gıda dağıtımının yetersiz kalması ve işsizlik gibi sorunların çözülmesinde aciz kalan yerel yönetimleri ve merkezi hükümeti protesto etmek için ülkenin birçok şehrinde protesto gösterileri düzenledi.  Divaniye ilinde başlayan ve Kerkük'e sıçrayan gösteriler, bugün ülkenin batısındaki Ramadi şehri ile ülkenin güneyindeki Kut ilinin merkez ilçesi Vasıt'ta devam etti. Divaniye, Kerkük ve Ramadi'de gösteriler olaysız sona ererken, Vasıt şehrindeki gösterilerde şiddet yaşandı. Kut ili yerel yönetiminden bir kaynak, Vasıt şehrinde bu sabah başlayan gösterilerde, eylemcilerin vilayet meclisini kuşatması üzerine göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktığını ve bunun üzerine göstericilerin vilayet meclisini ateşe verdiğini bildirdi.  Olaylarda 30 göstericinin tutuklandığı belirtildi. Kut Valisi ile İl Meclis üyelerinin şehri terk ettiği belirtildi. Irak Parlamento Başkanlığı, Vasıt halkının sıkıntılarını dinlemesi için kente milletvekillerinden oluşan bir heyet göndereceğini açıkladı. Bu arada, Basra'da petrol tesislerini koruyan güvenlik güçleri, bugün Basra sokalarında gösteri düzenleyerek devletten kadro talep etti. Ülke genelinde tutuklu ve mahkumların da yaşam koşullarının iyileştirilmesi için açlık grevi başlattığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24