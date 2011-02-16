-IRAK GÖSTERİLERLE ÇALKALANMAYA BAŞLADI BAĞDAT (A.A) - 16.02.2011 - Irak'ın birçok şehrinde halk, kötü yaşam koşullarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Irak halkı, kötü yaşam koşullarını, elektrik kesintisi, karneyle gıda dağıtımının yetersiz kalması ve işsizlik gibi sorunların çözülmesinde aciz kalan yerel yönetimleri ve merkezi hükümeti protesto etmek için ülkenin birçok şehrinde protesto gösterileri düzenledi. Divaniye ilinde başlayan ve Kerkük'e sıçrayan gösteriler, bugün ülkenin batısındaki Ramadi şehri ile ülkenin güneyindeki Kut ilinin merkez ilçesi Vasıt'ta devam etti. Divaniye, Kerkük ve Ramadi'de gösteriler olaysız sona ererken, Vasıt şehrindeki gösterilerde şiddet yaşandı. Kut ili yerel yönetiminden bir kaynak, Vasıt şehrinde bu sabah başlayan gösterilerde, eylemcilerin vilayet meclisini kuşatması üzerine göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktığını ve bunun üzerine göstericilerin vilayet meclisini ateşe verdiğini bildirdi. Olaylarda 30 göstericinin tutuklandığı belirtildi. Kut Valisi ile İl Meclis üyelerinin şehri terk ettiği belirtildi. Irak Parlamento Başkanlığı, Vasıt halkının sıkıntılarını dinlemesi için kente milletvekillerinden oluşan bir heyet göndereceğini açıkladı. Bu arada, Basra'da petrol tesislerini koruyan güvenlik güçleri, bugün Basra sokalarında gösteri düzenleyerek devletten kadro talep etti. Ülke genelinde tutuklu ve mahkumların da yaşam koşullarının iyileştirilmesi için açlık grevi başlattığı bildirildi.