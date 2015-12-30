Irak: Gerekirse Türkiye ile savaşırız



Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, Türk askerlerinin Kuzey Irak'tan çekilmesi talebini yineleyerek, Irak'ın kendini savunmak için gerekirse askeri yollara başvurabileceğini söyledi.

Irak'ın komşu Türkiye ile bir krizden kaçınmak için tüm barışçı diplomatik çözüm yollarını deneme yükümlülüğü bulunduğunu, ancak tüm seçeneklerin açık olduğunu kaydeden Caferi, “Eğer askeri yol dışında bir çözüm yoksa, o zaman bu çözümü benimseriz. Savaşmaya ve egemenliğimizle kaynaklarımızı savunmaya zorlanırsak, savaşmak zorunda olacağız” diye konuştu.

Musul yakınlarındaki Başika kampına asker takviyesi yapan Türkiye, Bağdat yönetiminin sert tepkisiyle karşılaşmış, ardından Türk askerlerinin geri çekilmesine başlanmıştı. Bağdat yönetimi, Türk askerlerinin Irak'ın kuzeyine çekildiği ve ülkeyi tamamen terk etmediği eleştirisinde bulunmuştu.