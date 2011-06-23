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Dünya

IRAK FONUNUN AKIBETİ BELLİ DEĞİL BAĞDAT (A.A)

23 Haziran 2011 00:55

-IRAK FONUNUN AKIBETİ BELLİ DEĞİL BAĞDAT (A.A) - 22.06.2011 - Irak'taki savaşın ve bu ülkeye uygulanan yaptırımların yol açtığı tahribatın imarı için tahsis edilen 17 milyar doların amacına uygun harcanıp harcanmadığının belli olmadığı, yetkililerin paranın izini sürmek isteyen Amerikalı yetkililere de yardımcı olmadığı bildirildi.  ABD tarafından yönetilen ve 2003'te kurulan Irak Kalkınma Fonu'nun parası, petrol satışlarından elde edilen gelirler, Saddam Hüseyin döneminin dondurulan mal varlıkları ve BM'nin gıda için petrol programının sağladığı gelirlerden oluşuyor. AP'nin haberinde, fonun izini sürmeye çalışan ABD yetkililerinin, Irak hükümetinin bu konuda iş birliği yapmadığını, amacı dışında kullanılmış bir paranın olup olmadığının belirlenmesi amacıyla banka hesaplarında inceleme yapmalarına Iraklı yetkililerin izin vermediğini söyledikleri kaydedildi.  Fondan milyarlarca dolar harcanmasına karşın ülkede hala elektrik ulaştırılamayan yerler, donanımı yetersiz hastaneler ve okullar bulunması kuşkuya yol açıyor. Fondaki paralar, genellikle Irak resmi kuruluşları aracılığıyla harcanıyor.

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