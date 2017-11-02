Irak Federal Mahkemesi: Referandum anayasaya aykırıdır diyemeyiz

Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül’de düzenlediği bağımsızlık referandumu için, "Anayasaya aykırıdır diyemeyiz" dedi.

Federal Mahkeme, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin IKBY’nin bağımsızlık referandumunun anayasaya aykırı sayılmasıyla ilgili başvurusuna, “Referandum anayasa aykırıdır diyemeyiz çünkü karşı taraf olan Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin görüşü alınmadı” yanıtını verdi.

Mahkeme Sözcüsü Eyas Samuk, referandumun anayasaya aykırı sayılması için 4 başvuru olduğunu açıkladı.

Rudaw’ın haberine göre Samuk, “Referandumun meşruluğu konusunun sonuçlanması için Irak Bakanlar Kurulu’ndaki Kürdistan Bölgesi Hükümeti Temsilciliği’nin görüşü alınmalı” dedi. Samuk, bu konuda tek tarafları karar vermenin anayasaya aykırı olacağını belirterek, bu şekilde bir karar veremeyeceklerini ifade etti.

IKBY’de düzenlenen bağımsızlık referandumunda yüzde 92.73 oranında 'Evet' oyu çıkmıştı.