T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak Federal Mahkemesi: Referandum anayasaya aykırıdır diyemeyiz

Mahkeme sözcüsü, referandumun anayasaya aykırı sayılması için 4 başvuru olduğunu açıkladı

02 Kasım 2017 16:49

Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül’de düzenlediği bağımsızlık referandumu için, "Anayasaya aykırıdır diyemeyiz" dedi.

Federal Mahkeme, Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin IKBY’nin bağımsızlık referandumunun anayasaya aykırı sayılmasıyla ilgili başvurusuna, “Referandum anayasa aykırıdır diyemeyiz çünkü karşı taraf olan Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin görüşü alınmadı” yanıtını verdi.

Mahkeme Sözcüsü Eyas Samuk, referandumun anayasaya aykırı sayılması için 4 başvuru olduğunu açıkladı.

Rudaw’ın haberine göre Samuk, “Referandumun meşruluğu konusunun sonuçlanması için Irak Bakanlar Kurulu’ndaki Kürdistan Bölgesi Hükümeti Temsilciliği’nin görüşü alınmalı” dedi. Samuk, bu konuda tek tarafları karar vermenin anayasaya aykırı olacağını belirterek, bu şekilde bir karar veremeyeceklerini ifade etti.

IKBY’de düzenlenen bağımsızlık referandumunda yüzde 92.73 oranında 'Evet' oyu çıkmıştı.

ETİKETLER

Haydar el İbadiIrak Federal MahkemesiIrak Kürt Bölgesel YönetimireferandumanayasaEyas Samuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24