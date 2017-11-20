Irak Federal Mahkemesi: Referandum anayasaya aykırı

Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül'de yaptığı referandumun anayasal olmadığına hükmetti.

Mahkeme Sözcüsü Eyas Samuk, “25 Eylül’de Kürdistan Bölgesi ile diğer bazı bölgelerde yapılan referandum anayasaya aykırıdır. Karara göre referandum sonucunda ortaya çıkan bütün sonuçlar iptal edilmelidir” dedi.

Rudaw’ın haberine göre, referandumun iptaliyle ilgili başvuru üzerine Federal Mahkeme, “anayasada hiçbir bileşenin ayrılma hakkının olmadığı” yönünde yanıt vermişti. Federal Mahkeme, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, anayasanın 1. maddesine şerh düşerek ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapmış, anayasanın, bütün kurumları Irak’ın toprak bütünlüğünü korumada bağlayıcı kıldığını belirtmişti.

IKBY ise mahkemenin referandumla ilgili kararına, “Karara saygı duyuyoruz” şeklinde yanıt vermişti.