-IRAK F-16 ALMAYI ERTELEDİ BAĞDAT (A.A) - 14.02.2011 - Irak Hükümeti ABD'den 18 adet F-16 uçağı alma planını bütçe yetersizliği nedeniyle erteleyerek, bunun için ayrılan bütçenin yoksul kesimin gıda ihtiyacının karşılanmasına harcamaya karar verdi. Irak hükümet sözcüsü Ali el Dabbah AP'ye yaptığı açıklamada, uçak alımıyla ilgili yapılması planlanan toplam harcama hakkında ayrıntılı bilgisi olmadığını, ancak bu yıl yapılması düşünülen ödemenin 1 milyar dolar olduğunu ifade etti. "Ancak bizim, diğer giderleri karşılamak için bu paraya çok ihtiyacımız var. Sanırım bu parayı F-16'lar için harcayamayacağız" diyen Dabbah, karneyle gıda alışverişi yapan en yoksul kesimin giderleri için bu paranın tahsis edileceğini ifade etti. AP ajansı, Tunus ve Mısır'daki gelişmelerden sonra Irak hükümetinin de yoksul kesimin baskısını üzerinde hissettiği yorumu yaptı.