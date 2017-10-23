Irak Dışişleri Bakanı Caferi: Kürtlerin Irak'tan ayrılma hakkı yok

Rusya temaslarını sürdüren Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumunun anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Caferi, Kürtlerin Irak'tan ayrılma hakkı bulunmadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'da görüşen Caferi, "Referandumun anayasaya aykırı olduğunu herkes anlıyor. Zira Irak Anayasası'nın 1. Maddesi’ne göre Irak, egemen ve bölünemez bir ülke. Anayasa, Kürt kardeşlerimize özerk bölge kurma hakkı sundu ancak bu Irak'tan ayrılma hakkı anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Sputnik’in haberine göre Caferi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Lavrov'u Irak'a beklediklerini söyledi. Caferi, "En kısa sürede Bağdat'ı ziyaret etmenizi bekliyoruz. Aynı husus, Putin'in muhtemel ziyareti için de geçerli" dedi.