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Dünya

Irak dış düşmanlara karşı savunmasız!

Ülkenin Genelkurmay Başkanı, hava kuvvetlerine vurgu yaptı ve en erken 2020'ye kadar dış tehditlere karşı...

30 Ekim 2011 03:00

T24 - Ülkenin Genelkurmay Başkanı, hava kuvvetlerine vurgu yaptı ve en erken 2020'ye kadar dış tehditlere karşı konulamayacağını söyledi.

Bu yılın sonuna kadar ABD güçlerinin tamamen çekileceği Irak, düşmanlara karşı savunmasız durumda.

Saptama, ABD Özel Irak Yeniden Yapılandırma Başmüfettişi'nin yayımladığı rapora göre, Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Babakir Zebari'ye ait.

Zebari, Savunma Bakanlığı'nın, 2020 ila 2024'e kadar dış savunma misyonlarını tam olarak yerine getiremeyeceğini belirterek, bu gecikmenin sebebi olarak fon yetersizliğini gösterdi.

Raporda, Zebari'nin hava kuvvetlerinin Irak hava sahasını koruma ve kara harekatlarına destek verme kapasitesine 2020'ye kadar ulaşamayacağını belirttiği kaydedildi. Zebari'nin hava kuvvetleri olmayan bir ordunun korunmasız olduğunu vurguladığı da ifade edildi.

Raporda, Irak Genelkurmay Başkanı'nın komşularını kastederek, "Düşmanımız yoksa da gerçek dostumuz da yok" dediği kaydedildi.


Uçaklar ABD'den

Irak, ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımını, parayı sosyal programlara aktarmak için bu yılın başında ertelemişti. Ancak geçen ay, Irak'ın ABD ile 18 savaş uçağı alma anlaşması yaptığı açıklanmıştı.

Diğer Iraklı ve Amerikalı yetkililer de asker ve polisin Sünni ve Şiiler'den gelebilecek iç tehditlere karşı hazır olduğunu, ancak dış savunmada yavaş kalacağını belirtiyor.


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