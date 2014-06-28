Irak devlet televizyonu: Ordu Tikrit kentini geri aldı

Irak ordusunun, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve bazı silahlı grupların kontrolünde olan Tikrit kenti yönünde ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Irak devlet televizyonu ise Tikrit kentinin tamamen ordu birliklerinin eline geçtiğini duyurdu. .

Irak’ta ülkenin ikinci büyük kenti Musul’un, 10 Haziran’da radikal dinci Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün eline geçmesinin ardından en yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Tikrit, Samarra, Felluce gibi kentlerde Irak ordusunun düzenlediği operasyonlar sonucunda, ordu birlikleriyle IŞİD militanlarının karşı karşıya geldiği belirtiliyor.

Ülkede en şiddetli çatışmalar ise Saddam Hüseyin’in de memleketi olan Tikrit’te yaşanıyor. Irak ordusuna bağlı Samarra Operasyonları Komutanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ordu Samarra'dan iki kanal üzerinden Salahaddin vilayetinin merkezi Tikrit yönünde ilerleme kaydetti. Ordu ile IŞİD arasındaki çatışmaların Tikrit-Samarra yolunda devam ettiği bildirildi.

Irak devlet televizyonu ‘Irakiye’, bir süredir IŞİD’in elinde olan Tikrit kentinde kontrolün tamamen ordu güçlerine geçtiğini iddia etti. IŞİD’in haziran ayının ilk yarısında bölgeye düzenlediği saldırının ardından Irak ordusunun askerleri bölgeden çekilmişti.

‘Felluce'de 7 IŞİD mensubu öldürüldü’

Öte yandan emniyet kaynakları, Enbar vilayetine bağlı Felluce kentinde ordu ile IŞİD militanları arasında meydana gelen çatışmalarda 7 IŞİD mensubunun öldüğünü aktardı.

Havadan desteklenen ordu birlikleri, Felluce'nin doğusundaki köylerde IŞİD ile çatışmaya girdi. Çatışmada 7 IŞİD mensubu öldürülürken, örgüte ait 3 araç ateşe verildi. Ordu birliklerinin, silahlı gruplar tarafından kışlalara saldırı düzenlenmesi ihtimaline karşı kentin doğusunda konuşlandığı kaydedildi.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı ülkede, Irak Şam İslam Devleti örgütü militanları ve bazı aşiret güçleri, Musul, Tikrit, Bakuba ve Telafer kentlerini kontrolü altına almıştı. Bölgedeki Enbar'ın El-Kaim, Rave, Aneh, Ratbe ve Hadise ilçeleri de IŞİD'in eline geçmişti.

Telafer’de Şii Türkmenlerin evleri yağmalandı

Irak'ın Ninova vilayetine bağlı Telafer kentinde ise Şii Türkmenlerin terk etmek zorunda kaldığı evlerinin yağmalandığı bildirildi. AA muhabirine konuşan Türkmen aktivist Murteda Musa, "Telafer'den kaçmak zorunda kalan Türkmenlerin evleri bir hafta önce yağmalanmaya başladı ve onlarca kamyon dolusu ev eşyasının el-Beac bölgesine doğru götürüldüğünü müşahede ettik" dedi.

IŞİD örgütünün evlerine dönmek isteyen Türkmenlerden sadece Sünni olanlarına izin verdiğini dile getiren Musa, "Dolayısıyla sadece Şii Türkmenlerin evleri sahipsiz ve yağmalamaya maruz kaldı" diye konuştu. Telafer'den kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalan Türkmenlerden yüzlerce Sünni aile 2 gün önce IŞİD'in çağrısı üzerine evlerine dönmüştü.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı ülkede, IŞİD militanları ve bazı aşiret güçleri, Musul, Tikrit, Bakuba ve Telafer kentlerinin yanı sıra Enbar'ın El-Kaim, Rave, Aneh, Ratbe ve Hadise ilçelerini de ele geçirmişti. Çatışmalar dolayısıyla yaklaşık 1 milyon sivil göç etmek zorunda kalmıştı.

(Radikal – AA – El Cezire)