Irak Devlet Televizyonu: Birkaç saat içinde Musul IŞİD'den tamamen temizlenmiş olacak

Irak Devlet Televizyonu, 17 Ekim 2016'dan beri devam eden Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonunun bu akşam saatlerinde (8 Temmuz 2017) tamamen başarıyla sonuçlanacağını duyurdu.

Barzani'ye yakın haber sitesi Rudaw'ın haberine göre de, Irak Federal Polisi, birkaç saat içinde Musul’un tamamiyle kontrol edileceğini duyurdu.



Irak Federal Polisi Komutanı Raid Şakir de yaptığı açıklamada, güçlerinin Eski Musul’da kontrolü sağladığını ve bölgede mayın temzileme ekiplerinin çalışmalara başladığını söyledi.



Raid Şakir, “Önümüzdeki birkaç saat içinde Musul tamamiyle kontrol altına alınacak. Son günlerde IŞİD'e ciddi zarar verildi” dedi.



Irak devlet televizyonu da önümüzdeki saatlerde Musul'un IŞİD'in temizleneceğini duyurdu.