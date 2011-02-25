-IRAK DA KARIŞTI MUSUL (A.A) - 25.02.2011 - Irak'ta "öfke günü" çerçevesinde Musul kentinde düzenlenen gösteriler sırasında 5 gösterici öldü. Polis, kamu binalarının önünde toplanan göstericileri dağıtmak için polisin havaya ateş açtığını, kurşunların isabet ettiği 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti. Bu ölümlerle, Irak'ta haftalardır devam eden protestolarda yaşamını yitiren göstericilerin sayısı 11'e çıktı. -KUZEY IRAK'TAKİ GÖSTERİLER- Irak'ta "öfke günü" çerçevesinde ülkenin kuzeyinde düzenlenen gösterilerde iki kişi öldü. Yerel emniyet yetkilileri, Havice'de göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda iki göstericinin öldüğünü, 7'si polis 30 kişinin yaralandığını belirttiler. Göstericilerin belediye binasını da ateşe verdikleri kaydedildi. Öte yandan, "öfke günü" gösterilerinin yapılacağı Erbil'de durum şimdilik sakin. Güvenlik güçlerinin bakanlık binaları ve önemli merkezlerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, kentte cuma namazı sonrası göstericilerin toplanması bekleniyor. Süleymaniye ve Kerkük'te de durumun sakin olduğu haber veriliyor.