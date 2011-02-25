T24 LogoT24 Logo
Dünya

IRAK DA KARIŞTI MUSUL (A.A)

25 Şubat 2011 14:32

-IRAK DA KARIŞTI MUSUL (A.A) - 25.02.2011 - Irak'ta "öfke günü" çerçevesinde Musul kentinde düzenlenen gösteriler sırasında 5 gösterici öldü. Polis, kamu binalarının önünde toplanan göstericileri dağıtmak için polisin havaya ateş açtığını, kurşunların isabet ettiği 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti. Bu ölümlerle, Irak'ta haftalardır devam eden protestolarda yaşamını yitiren göstericilerin sayısı 11'e çıktı. -KUZEY IRAK'TAKİ GÖSTERİLER- Irak'ta "öfke günü" çerçevesinde ülkenin kuzeyinde düzenlenen gösterilerde iki kişi öldü. Yerel emniyet yetkilileri, Havice'de göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda iki göstericinin öldüğünü, 7'si polis 30 kişinin yaralandığını belirttiler. Göstericilerin belediye binasını da ateşe verdikleri kaydedildi. Öte yandan, "öfke günü" gösterilerinin yapılacağı Erbil'de durum şimdilik sakin. Güvenlik güçlerinin bakanlık binaları ve önemli merkezlerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, kentte cuma namazı sonrası göstericilerin toplanması bekleniyor. Süleymaniye ve Kerkük'te de durumun sakin olduğu haber veriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24