Irak Cumhurbaşkanı'ndan IŞİD'e karşı yardım çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, uluslararası toplumu IŞİD'le savaşta yanlarında yer almaya çağırdı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, New York'ta gerçekleşen BM Genel Kurulu 69. dönem toplantıları kapsamında konuşan Masum, "IŞİD, artık kıtalararası bir örgüt halini almıştır. Örgütün mali, askeri ve bilgi kaynaklarını kurutmak, uluslararası işbirliği olmadan gerçekleşemez. Bu nedenle uluslararası toplumu IŞİD'e karşı mücadelede yanımızda yer almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Masum, IŞİD'in, Irak ve Suriye'de kontrolü altındaki bölgelerde hilafet ilan etmesinin ardından Ortadoğu ve dünyadaki radikal grupların odak noktası haline geldiğine değindi.

Masum, "Radikal gruplar artık örgüte bağlılıklarını açıkça ilan eder oldu. Bu değişimin en tehlikeli göstergelerinden birisi de Avrupa ve ABD uyruklu terörist bir neslin ortaya çıkmış olmasıdır" diye konuştu.

Irak'taki siyasi güçlerin ulusal uzlaşı hükümetini kurmayı başarmalarının IŞİD'e verilmiş en kati cevap olduğuna işaret eden Masum, Irak güçleri ve Peşmergelerin IŞİD'in elindeki bölgeleri geri almayı ve ilerleyişini durdurmayı başardığını kaydetti.