Irak Cumhurbaşkanı yarın Ankara'ya geliyor

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın (3 Ocak 2019) Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Salih’in Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele almaları öngörülmektedir. Görüşmeler sırasında, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkânları da değerlendirilecektir. Ayrıca ziyaret çerçevesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır."